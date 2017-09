Deutscher Medienkongress 2018 Wie bleibt man im „Informations-Krieg“ sauber, Mister Egan?

Dieser Mann kennt die Schlammschlachten, die international mit „Fake News“ geschlagen werden: Jim Egan, Chef von BBC Global News, verrät beim Deutschen Medienkongress 2018, wie Medien und Journalismus ihre Glaubwürdigkeit sichern können.

Jim Egan liebt klare Worte: Es würden mittlerweile derart viele „Fake News“ verbreitet, „dass daraus bereits eine Art Informations-Krieg geworden ist“, analysierte er kürzlich in einem Interview auf Politik-digital.de. Als CEO von BBC Global News lenkt er den internationalen TV-Sender BBC World News und die Nachrichten-Website BBC.com. Das Fernsehprogramm erreicht mittlerweile 433 Millionen Haushalte in über 200 Ländern, das Onlineangebot zählt monatlich fast 100 Millionen Unique User – da lastet die Verantwortung, Wahres vom Falschen zu unterscheiden, schon ziemlich schwer.

Helene Karmasin beschäftigt sich mit Marken und Emotionen (Bild: Helene Karmasin)

Egan hat daher unter anderem deneingeführt. Ähnlich wie beim Faktencheck im deutschen TV prüft ein Team von Spezialisten öffentliche Behauptungen auf ihren Wahrheitsgehalt. Aber natürlich reicht das nicht. Entscheidend sei ein klares Bekenntnis zu journalistischer Präzision, Ausgewogenheit und Unabhängigkeit. Doch reicht das, um gerade die jungen Zuschauer und Leser an denzu binden? Müssen Google und Facebook stärker in die Pflicht genommen werden? Sollte der Staat mehr regulieren? Fragen, denen sich der BBC-Manager in Frankfurt stellen wird.Neben Egan dürfen sich die Gäste in Frankfurt auf zahlreihe weitere Top-Speaker freuen. Einen besonderen Akzent wird die Keynote vonsetzen, die sich um Marken und Emotionen dreht. Die international renommierte Marktforscherin hat das Institut für Motivforschung und das Österreichische Gallup Institut gegründet. Mit ihrem eigenen Unternehmengeht sie vor allem der Frage nach, was Produkte und Marken wirklich anziehend macht.Ihre Antwort:„Diese Bedeutung ist das, was Menschen wirklich an Marken bindet", sagt Karmasin. „Marken müssen sich fragen, wofür sie stehen wollen. Und das müssen sie in visuelle und verbale Zeichen übersetzen, ihren Markencode." Wie das geht und was dabei zu beachten ist, erklärt Helene Karmasin beim