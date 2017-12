Deutscher Medienkongress 2018 So rauschend werden die Preisträger des HORIZONT Award gefeiert

Die Spannung steigt: Wer sind die "Männer und Frauen des Jahres 2017", die mit dem begehrten HORIZONT Award ausgezeichnet werden? Die Preisverleihung ist einer der Höhepunkte des Deutschen Medienkongresses 2018, der am 16. und 17. Januar 2018 in Frankfurt stattfindet. Anmeldungen für das Top-Event sind noch möglich.

Kaum ein Branchenpreis ist begehrter: Der HORIZONT Award wird jährlich in den drei Kategorien Unternehmen, Agenturen und Medien vergeben. Preisträger sind Männer und Frauen, die nicht nur außergewöhnliche Leistungen gezeigt haben, sondern damit auch die gesamte Branche vorangebracht haben. Gekürt werden sie von einer hochkarätig besetzten Jury aus Entscheidern, die den Markt bestens kennen.

DMK 2018 Der 10. Deutsche Medienkongress 2018 findet am 16. und 17. Januar 2018 in der Alten Oper Frankfurt statt. Top-Manager aus Unternehmen, Agenturen und Medien werden dort die wichtigsten Zukunftstrends der Branche diskutieren. Einer der Höhepunkte der Veranstaltung ist die Verleihung des HORIZONT AWARD an die Männer und Frauen des Jahres 2017. Alle Informationen gibt es auf der Website des Deutschen Medienkongresses. Der Normalpreis für die Teilnahme beträgt 1399 Euro. Frühbucher-Tickets sind bis zum 15. Dezember zum reduzierten Preis von 1099 Euro erhältlich. HORIZONT-Abonnenten erhalten zusätzlich jeweils einen Rabatt von 100 Euro auf die Kongressgebühr. Darüber hinaus gibt es bei einer Anmeldung ab dem dritten Teilnehmer eines Unternehmens 50 Prozent Rabatt. Die Anmeldung berechtigt gleichzeitig zum kostenfreien Besuch des HORIZONT AWARD. Veranstalter des Deutschen Medienkongresses 2018 sind HORIZONT und dfv Conference Group.

Wladimir Klitschko ist einer der Stargäste beim Deutschen Medienkongress (© dfv)

Auch Bestseller-Autor Frank Schätzing kommt zum DMK 2018 (© Paul Schmitz)

Wer die Preisträger live erleben will, kann am 16. Januar in Frankfurt beim HORIZONT Award dabei sein. Die Verleihung findet am ersten Abend desstatt. In der stimmungsvollen Atmosphäre der Alten Oper in Frankfurt werden rund 1200 Gäste auf die Preisträger anstoßen. Eingestimmt werden sie von einem Keynote-Speaker der Extraklasse:, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank. Zur Erinnerung: Die Gewinner des Vorjahres waren Hans-Joachim "Aki" Watzke, Geschäftsführer von Borussia Dortmund (Unternehmen), die Chefs von BBDO Germany, Frank Lotze und Wolfgang Schneider (Agenturen) sowie Bernd Reichart, Geschäftsführer des TV-Senders Vox (Medien).Aber nicht nur die "Männer und Frauen des Jahres 2017" werden ausgezeichnet, sondern auch der wissenschaftliche Nachwuchs: Dievergibt Förderpreise für herausragende Forschungsarbeiten in den Bereichen Marketing, Media, Kreation und neue Medien. Im Anschluss an die Preisverleihungen findet die legendäre Award-Party statt: Bei Drinks, Dinner Buffet und bester Unterhaltung wird bis in die Morgenstunden gefeiert – entspannter kann man Kontakte nicht pflegen.Der Deutsche Medienkongress feiert im kommenden Jahr sein zehnjähriges Jubiläum und bietet einmal mehr ein nationales und internationales Programm mit Vorträgen, Workshops und Round Tables mit nationalen und internationalen Top-Entscheidern und Insidern der Branche. Die Teilnehmer des Kongresses dürfen sich auf ein hochkarätiges Line-up aus Politik, Medien, Agenturen und Marken freuen. Unter anderem sprechen(OWM/Nestlé),(Spiegel),(BBC Global News),(ZDF),(Dentsu Aegis),(Google),(Deutsche Bahn),(Stadt Tübingen & Bündnis90/Die Grünen),(Coca-Cola), Box-Legende und Unternehmer, Bestseller-Autorund viele mehr.Zahlreiche Neuerungen stehen in diesem Jahr auf dem Kongressprogramm: Am zweiten Tag präsentieren sich erstmals CMOs und Vermarkter, Tech-Gurus und Innovationstreiber aus den Medien auf mehreren Bühnen. Zudem sorgt einmit Lounges und Gesprächsinseln dafür, dass die Teilnehmer einfach und angenehm neue Kontakte knüpfen können. Zum 10-jährigen Jubiläum präsentiert sich der Deutsche Medienkongress übrigens mit einer komplett– attraktiver, aufgeräumter, übersichtlicher. Hier finden sich alle Informationen rund um den Kongress und den HORIZONT Award sowie Porträts und Biographien der Speaker und Referenten. kj