Deutscher Medienkongress 2018 Klaus Brinkbäumer: „Eine demokratisch gewählte Partei sollte man nicht ausgrenzen“

Herr Brinkbäumer, konnten Sie die Aufregung nachvollziehen, die es in der vorvergangenen Woche um das „Spiegel“-Titelbild zur Wahl gegeben hat? Man warf Ihnen vor, den Erfolg der AfD zu überhöhen, die die Volksparteien „überrollt“. Ich hatte und habe bei diesem Cover keine Bauchschmerzen. Der Titel zeigt, was passiert ist: CDU und SPD haben überraschend klar verloren, die Große Koalition wurde abgewählt. Die AfD ist in den Bundestag eingezogen und hat es geschafft, die öffentliche Debatte in den letzten Wochen vor der Wahl zu bestimmen. Man könnte darüber diskutieren, ob „überrollt“ das richtige Wort ist oder ob wir ein etwas ruhigeres Wort hätten wählen sollen; ich halte „überrollt“ für angemessen. Bei unserem Trump-Titel mit dem abgeschnittenen Kopf der Freiheitsstatue konnte ich die öffentliche Diskussion verstehen, diesmal aber nicht.

„Wenn eine Kanzlerin die Auseinandersetzung vermeidet und CDU und CSU mehr miteinander ringen als gemeinsam mit der AfD, dann sind dies nicht Fehler der Medien." Klaus Brinkbäumer

Vielleicht punktuell, aber fulminante und grundsätzliche Fehler habe ich nicht gesehen. Ja, die AfD wurde stärker durchleuchtet als die FDP, aber es gab eben auch mehr zu durchleuchten. Die internen Streitigkeiten der Partei waren zu Recht ein großes Thema. Die deutschen Medien haben den Fehler der amerikanischen vermieden, die Trump vor der Präsidentenwahl wie einen Star behandelt haben und zu spät zu recherchieren begannen.Die Medien müssen thematisieren, was die Menschen bewegt. Die Volksparteien haben es nicht geschafft, Themen wie die Globalisierung und die damit verbundenen Ängste selbst zu besetzen und Antworten zu präsentieren. Wenn eine Kanzlerin die Auseinandersetzung vermeidet und CDU und CSU mehr miteinander ringen als gemeinsam mit der AfD, dann sind dies nicht Fehler der Medien.Spannende Fragen. Das werden wir in den kommenden Wochen intern diskutieren, wenn sich der neue Bundestag und die neue Regierung sortiert haben. Natürlich wird es bei uns kein Podium für Rechtsradikale geben, die sich über Einwanderung auslassen wollen. Aber eine demokratisch gewählte Partei sollte man nicht ausgrenzen. Wenn es bei der AfD kompetente Experten zu wichtigen Themen gibt, werden wir sie zu Wort kommen lassen.Wunderbar. Die Autoren können sich komplett auf die Recherche bestimmter Themen konzentrieren, weil sie von anderen Aufgaben freigestellt sind. Dadurch können wir flexibler auf Themen reagieren und konsequenter umfangreichere Recherchen durchführen. Eines der ersten Resultate war der Beitrag über Franz Beckenbauer im vergangenen „Spiegel“. Das Netzwerk stellt auch sicher, dass die Themen optimal über alle Kanäle, also über „Spiegel“, „Spiegel Online“ und „Spiegel TV“, gespielt werden. Weil dieses vernetzte Arbeiten immer wichtiger wird, haben wir im vergangenen Jahr das internationale Recherche-Netzwerk (EIC) ins Leben gerufen. Vor allem internationale Themen mit großen Datenmengen sind durch einzelne Journalisten schon lange nicht mehr zu recherchieren.Das eine schließt das andere nicht aus. Seit unsere Leser den „Spiegel“ zum Wochenende bekommen, tun ihm ein paar leichtere Themen sicherlich gut. Der „Spiegel“ ist und bleibt aber ein politisch-investigatives Nachrichtenmagazin, daher werden die entsprechenden Beiträge bei der Auswahl stets und zu Recht vorgezogen. „S“ erlaubt es, Lifestyle-Themen in einem passenden Rahmen zu platzieren und gleichzeitig den Charakter des großen „Spiegel“ unverändert zu lassen. Es ist aber auch richtig, dass wir nun attraktive Umfelder für manche Anzeigen, etwa aus dem gehobenen Modebereich, anbieten, die wir vorher nur selten hatten.Konkrete Zahlen nennen wir dazu noch nicht. Wir sind aber bislang sehr zufrieden und heilfroh, dass wir die Digitalisierung unserer Angebote schon so weit vorantreiben konnten. Nun arbeiten wir noch daran, die einzelnen Services besser aufeinander abzustimmen. „Spiegel Plus“ werden wir bald zu einem Abo-Angebot ausbauen, das dann auch „Spiegel Daily“ umfasst.Aussperren ist ja ein hässliches Wort: Guter Journalismus muss finanziert werden können, dies geschieht unter anderem durch Werbung. Wir wünschen uns daher lediglich, dass die „Spiegel Online“-Nutzer ihren Teil dazu beitragen und bitten sie deshalb seit kurzem tatsächlich darum, ihre Adblocker zu unterdrücken, wenn sie unsere Seite nutzen wollen.Stefan wechselt in den Verlag, wird dort mit Produktentwicklung und Produktmanagement befasst sein, und ich freue mich sehr auf einen höchst kompetenten Partner, denn die Zahl der Herausforderungen und Möglichkeiten wird ja nicht kleiner. Die Print-Online-Verzahnung ist nicht Stefans Aufgabe, damit beschäftigen sich ja längst die Redaktionen. kj