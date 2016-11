Deutscher Medienkongress 2017 Überlebt das Fernsehen, Herr Kokko?

In seinem ersten Leben war Petri Kokko ein hinreißender und international erfolgreicher Eiskunstläufer: Mit seiner Partnerin Susanna Rahkamo gewann der Finne unter anderem 1995 die Europameisterschaft im Eistanz.

Ab 2003 hatte er als Marketingmanager bei Nike wieder festen Boden unter den Füßen, 2006 wechselte er zu Google. Mittlerweile leitet der 50-Jährige das deutsche Agenturgeschäft des Internetkonzerns. Daneben gehört er zum Google-Team, das die Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF) betreut – bekanntlich ein heikles Projekt. Beim Deutschen Medienkongress 2017 wird Kokko mit, Geschäftsführer RTL II / El Cartel Media, und, Vorsitzender der Geschäftsführung SevenOne Media, über die Zukunft des Fernsehens diskutieren – und damit natürlich auch über das Reizthema Youtube. Zur Einstimmung fünf Fragen an den vielseitigen Director Agency.Natürlich wird es auch in zehn Jahren noch lineares Fernsehen geben – aber die Distributionskanäle werden sich ändern. Vermutlich wird das gesamte Fernsehen IP-basiert sein. Und das Zusammenspiel von linearem TV und Online-Video-Communities wird von Werbungtreibenden und Content-Produzenten gleichermaßen besser verstanden werden.Sridhar Ramaswamy, Senior Vice President Ads & Commerce bei Google, hat das Thema ja in seiner Keynote auf der dmexco angesprochen. Wir arbeiten weiterhin mit Hochdruck gemeinsam mit unseren Partnern von der AGF daran – die Komplexität der Integration hatten beide Seiten ursprünglich aber unterschätzt.Das mobile Internet bedeutet nicht weniger als eine Revolution im Nutzerverhalten: Nutzer gehen heute nicht mehr online, sondern sie leben kontinuierlich online und nutzen das Internet in vielen kleinen Mikromomenten. Jedes Unternehmen muss daher überdenken, an welchen Touchpoints und in welchen Momenten im Rechercheprozess es potenzielle Kunden mit welcher Nachricht versorgt. Vor allem im Bereich der lokalen Werbung eröffnen sich hier riesengroße Möglichkeiten, die bisher noch nicht wirklich genutzt werden.Die ungebrochene Wichtigkeit von TV finde ich faszinierend. Ich komme aus einem Markt, in dem es sehr schwierig ist, junge Zielgruppen über das Fernsehen zu erreichen. Manchmal wundert mich auch die mangelnde Bereitschaft, neue Ideen einfach mal auszuprobieren. Das Sicherheitsdenken ist immer noch stark verbreitet, in anderen Märkten ist die Testbereitschaft größer.Ich verfolge den Sport noch eng, aber ich selbst bin nur noch selten auf dem Eis. Ich habe einige Spieler der National Hockey League, also der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga, trainiert, was mir eine interessante neue Perspektive eröffnet hat.