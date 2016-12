Deutscher Medienkongress 2017 Richard David Precht: „Zeitungen und TV bilden kein großes Meinungsspektrum mehr ab“

„Wohin steuert die Mediengesellschaft?“ Unter diesem Titel wird Richard David Precht beim Deutschen Medienkongress 2017 eine Keynote halten. HORIZONT Online hat dem Philosophen und Bestsellerautoren vorab fünf Fragen zum Thema gestellt.

Herr Precht, dokumentiert der Wahlsieg von Donald Trump einen Bedeutungsverlust der klassischen Medien in den USA, die sich ja sehr deutlich für Clinton ausgesprochen haben? Ja, das kann man so sehen. Allerdings haben die klassischen Medien in den USA ohnehin eine andere Rolle als in Deutschland, zum Beispiel gibt es im Vergleich deutlich weniger Qualitätsjournalismus.

Aus dem genannten Grund halte ich die Gefahr in Deutschland für geringer.Ja, die gibt es, ohne Zweifel! Die großen Zeitungen, die Fernsehsender ohnehin, bilden kein allzu großes Meinungsspektrum mehr ab, sondern haben sich auf eine Mitte – Bewahrung des Status Quo – eingerichtet. Selbst der Sprachgebrauch ist auffallend uniform, zum Beispiel wenn in kürzester Zeit während des arabischen Frühlings oder in Syrien aus „Regierungen" über Nacht „Regime" werden. „Der Spiegel" und „Bild" – einst Pole im Meinungsspektrum – sind sich in der Bewertung der meisten politischen Ereignisse erschreckend ähnlich geworden.Die Gefahr ist enorm groß und wird noch immer völlig unterschätzt.Das muss man differenziert sehen. Das Internet macht die Klugen klüger und die Dummen dümmer. Wer sich umfassend informieren will, kann das heute sehr viel besser als je zuvor in der Geschichte. Wer seine Vorurteile bestärken will, kann das auch sehr viel besser. Richtig ist, dass durch die Anonymisierung das Netz ein Tummelplatz für Trolle und übellaunige Zeitgenossen geworden ist, die sich früher immerhin die Zeit nehmen mussten, einen Leserbrief zu schreiben und zu überlegen, ob sie für das, was sie da schreiben tatsächlich mit Namen verantwortlich sein wollen.