Deutscher Medienkongress 2017 "Natürlich machen wir Fehler - aber wir lernen auch daraus"

Bild-Online-Chef Julian Reichelt Foto: Getty Images / Maja Hitij

Silvester in Köln, Amok in München, Terror in Berlin: Für Journalisten mangelte es nicht an Breaking-News-Lagen im vergangenen Jahr 2016, ebensowenig an der Kritik an ihrer Berichterstattung. Beim Deutschen Medienkongress diskutierten Chefredakteure und Journalisten am Dienstag über ihre Rolle zwischen Hysterisierung und Verharmlosung, über Wahrheiten, die sich als Gerüchte erweisen und Vorfälle, die erst Tage später gesendet werden.