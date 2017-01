Deutscher Medienkongress 2017 HORIZONT und Turi2 kooperieren bei Video-Interviews

Der 8. Deutsche Medienkongress findet erneut in der Alten Oper statt Foto: dfv

Bewegtbild-Offensive: HORIZONT und Turi2 machen künftig bei Video-Interviews gemeinsame Sache. Der Marketingfachtitel und der Mediendienst werden ab sofort in gemeinschaftlicher Arbeit von den HORIZONT-Events berichten und die prominentesten Köpfe der Branche vor die Kamera bringen. Startschuss für die Kooperation ist der Deutsche Medienkongress, der am 17. und 18. Januar in Frankfurt stattfindet.