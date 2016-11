Deutscher Medienkongress 2017 Freuen sich Werber auf Programmatic Creation, Herr Mohr?

Automatisch für jeden Empfänger die passende Kreation – so sieht Stefan Mohr die Zukunft der Onlinewerbung. Beim Deutschen Medienkongress 2017 zeigt der Geschäftsführer von Jung von Matt/Next am Beispiel von Obi, wie es richtig gut funktionieren kann. HORIZONT Online hat ihm vorab fünf Fragen zum Thema gestellt.

Herr Mohr, Programmatic Creation eröffnet viele neue Möglichkeiten der genauen Ansprache von Zielgruppen. Das bedeutet nicht zuletzt, dass viele Varianten einer Kreation gebaut werden müssen. Glauben Sie, dass sich die Kreativen darauf freuen? Kreative Menschen zeichnet vor allem aus, dass sie neugierig sind. Deshalb würde eine ausschließlich zielgruppengerechte Varianten-Erhöhung rasch in Routine und damit Langeweile münden. Besonders aufregend an Programmatic Creation ist ja die Einbeziehung von Daten in den kreativen Prozess und die hoffentlich oft damit verbundene größere kreative Spielfläche. Darauf freut sich jeder moderne Kreative.

Kreativität leidet nur dann, wenn keine Kreativen mehr involviert sind und Optimierung zum Selbstzweck wird. Die übertriebene Anwendung von Optimierungs-Kennziffern, vor allem der unreflektierte Glaube daran, ist auch in der klassischen Kommunikationswelt tödlich für jede Art von Kreation. Auf der anderen Seite sind durch die kreative Interpretation von Daten Regelbrüche möglich, die oft der Motor hinter exzellenten Arbeiten sind.In meiner Wahrnehmung wäre diese komplett programmatische Welt eine wahnsinnig langweilige, weil ich nur Dinge sehen würde, auf die ich eh schon anspringe. Überraschung, Provokation, Lautstärke, all das, was Kommunikation im Strom der Always-on-Welt wahrnehmbar macht, wäre auf diesem Mikrolevel einigermaßen ausgeschlossen. In einer immer kleinteiliger werdenden digitalen Kommunikationswelt sind gerade starke Marken, Wiederholungen, Wiedererkennbarkeit und eine nachvollziehbare, weil konsistente Kommunikationsstrategie wertvolle Erfolgs-Parameter.Für alle Marktteilnehmer ist jetzt die Zeit des Handelns gekommen. Performance- und Mediaagenturen haben meines Wissens nach insbesondere in programmatische Technologie investiert. Einen Unterschied in einer programmatischen Welt macht jedoch nur die kreativ exzellente Lösung. Wenn alle die gleichen technologischen Möglichkeiten haben, wird nur merkwürdige und merkfähige Kommunikation vom Konsumenten wahrgenommen. Kreativagenturen sind somit gut beraten, sich ihrer Stärken zu besinnen und gleichzeitig technologisch schlauer zu werden.Das Lab Programmatic Creativity im BVDW ist Ausdruck des spürbaren Handlungsdrucks auf Seiten der Marktteilnehmer. Besonders freut mich, dass wir eine sehr heterogene Gruppe haben, mit Teilnehmern von Dataspezialisten, Technologieanbietern, Plattformen, Kreativ- und Mediaagenturen. Motivation und Zusammensetzung sorgen dafür, dass wir für ein Verbandsthema sehr oft zusammenkommen und erlebbaren Output in Form eines Thesenpapiers und einer thematischen Microsite entwickeln. Uns eint, dass wir das Thema in den Köpfen von Kreativen und Kunden verankern wollen und sich somit mehr sichtbare Cases entwickeln, die den Anspruch an eine kreativ exzellente Lösung mit Hilfe von Daten einlösen.Es gibt drei sehr eindrucksvolle Cases: Zalandos "Wherever you are" , Axe mit "Romeo Reboot" und "Driving into Data" von Narellan Pools. kj