Deutscher Medienkongress 2017 Das Video mit Richard David Precht

kreativ-geistige Arbeit zu "

Content"

degradiert werde.

An kontroversen Debatten hat es am Dienstag und Mittwochin Frankfurt ganz sicher nicht gemangelt. Ein Speaker war allerdings noch am späten Abend beimGesprächsthema. Die Rede ist von Richard David Precht. Immerhin stellte der Populärphilosoph und Bestsellerautor in seiner Keynote die gesamte Kommunikationsbranche an den Pranger und warnte vor den Folgen einer digitalisierten Medienwelt, in derWer nicht vor Ort war, kann sich die Rede Prechts ab sofort auf HORIZONT Online anschauen!