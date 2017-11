Deutsche Medien-Manufaktur "Wolf" heißt jetzt "Cord" und geht in Serie

Die Deutsche Medien-Manufaktur schickt das Männermagazin Wolf nach einem erfolgreichen Testlauf in Serie - allerdings unter neuem Namen. Die zweite Ausgabe, die im November an den Kiosk kommt, hört auf den Namen "Cord".

Das neue Logo von Cord (Bild: DMM)

In der Deutschen Medien-Manufaktur erscheinen außerdem Titel wie Landlust, Einfach Hausgemacht, Essen & Trinken, Flow und Living at Home.

Nach Verlagsangaben gingen von der Erstausgabe von Wolf, die im November 2016 erschien, rund 30.000 Exemplare über die Ladentheke. "Ein Männer-Magazin zum Copypreis von 8,50 Euro, das sich aus dem Stand 30.000 mal an eine derart hochwertige, moderne Männer-Zielgruppe verkauft, ist absolut bemerkenswert und einmalig auf dem deutschen Markt", freut sich Frank Stahmer, Geschäftsführer der Verlagsgruppe Deutschen Medien-Manufaktur. "Deshalb schicken wir das einzigartige Heftkonzept jetzt in Serie. Die unglaublich positive Resonanz von Lesern, dem Inserentenmarkt und den Medien hat uns gezeigt: Die deutschen Männer sind reif für Cord!"Laut Chefredakteurin Sinja Schütte kam das Heft bei der Zielgruppe gut an, der Name habe aber eher für Verwirrung gesorgt: "Vielen Männern spricht das Konzept aus der Seele, richtig angesprochen vom Namen fühlten sie sich nicht. Das sind moderne, nachdenkliche Männer und keine gefährlichen 'einsamen Wölfe'. Also haben wir das Heft vom ursprünglichen Muttermagazin Flow emanzipiert (Flow rückwärts gelesen heißt Wolf) und uns für einen neuen Titel entschieden: Cord, ein nordischer Männername, alters-, zeitlos und zugleich prägnant und ungewöhnlich. Und in Anspielung auf die Cordhose, die gerade ihr großes Comeback feiert, spiegelt sich darin augenzwinkernd eine gewisse nostalgische Sehnsucht, die auch das Heft transportiert."Die erste Ausgabe unter dem neuen Namen Cord kommt am 28. November zum Preis von 8,50 Euro in den Handel. Ab 2018 erscheint das Magazin dann sechs Mal jährlich, die erste Ausgabe 2018 liegt ab dem 23. Januar am Kiosk.Die Deutsche Medien-Manufaktur ist ein Joint Venture von Gruner+Jahr und dem Landwirtschaftsverlag in Münster. Die beiden Partner sind zu gleichen Teilen an dem Verlag beteiligt. Mit Hygge hat der Verlag in diesem Jahr einen weiteren Titel erfolgreich in den Handel gebracht dh