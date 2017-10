Deutsche Medien-Manufaktur Erstausgabe von Hygge verkaufte sich 60.000 Mal

Probier's mal mit Gemütlichkeit: Hygge, das neu entwickelte Magazin aus der Deutschen Medien-Manufaktur (DMM) von Gruner + Jahr und dem Landwirtschaftsverlag, hat sich gut am Kiosk eingerichtet. Die Erstausgabe hat sich sehr ordentlich verkauft, auch die Abozahlen sind ermutigend.

Die zweite Ausgabe von Hygge (Bild: DMM)

Insgesamt verkaufte sich die im Juni erschienene erste Ausgabe laut Verlag "rund 60.000 Mal" - tatsächlich dürften es also ein paar Exemplare weniger gewesen sein. Vom Start weg konnten 5000 Abonnements verkauft werden. Für den Verlag ermutigende Zahlen: "Unsere Strategie ist aufgegangen: Wir wollten die Leserinnen mit der besonderen Optik, Haptik und dem innovativen Heftkonzept von Hygge am Kiosk begeistern" freut sich Chefredakteurin: "Hygge muss man in den Händen halten, lesen und auf sich wirken lassen. Das hat sich ausgezahlt. Wir freuen uns sehr über die Verkaufszahlen und die vielen Glückwünsche und begeisterten Leserbriefe. Besonders gelobt wurden die Optik und das Layout, die positive Grundstimmung, aber auch einzelne Beiträge und Reportagen."Der Titel Hygge leitet sich ab vom skandinavischen Begriff "hyggelig", der so viel wie "gemütlich", "angenehm" oder "heimelig" bedeutet. Die Zeitschrift will das besondere, entspannte Lebensgefühl in Skandinavien transportieren und beschäftigt sich mit den einfachen Dingen des Lebens.Hygge erscheint sechs Mal jährlich in einer Druckauflage von 180.000 Exemplaren. Der Copypreis beträgt 5 Euro. Bislang sind zwei Ausgaben erschienen. Über die Zukunft des zweiten, von der DMM neu entwickelten Magazins Wolf ist dagegen offiziell noch nicht entschieden.In der Deutschen Medien-Manufaktur, einem Joint Venture von Gruner + Jahr und dem in Münster beheimateten Landwirtschaftsverlag, erscheinen außerdem Titel wie Landlust, Einfach Hausgemacht, Essen & Trinken, Flow und Living at Home. dh