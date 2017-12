Deutsche Erstausstrahlung Telekom startet "The Halcyon" bei Entertain TV

Die Telekom erweitert ihr exklusives Serien-Angebot. Ab dem 4. Januar können Kunden des Anbieters die britische Dramaserie "The Halcyon" bei Entertain TV ansehen. Dabei handelt es sich um die deutsche Erstausstrahlung der achtteiligen Reihe über ein Londoner Luxushotel.

Die Historienserie "The Halcyon" war zu Beginn des Jahres auf dem britischen Privatsender ITV zu sehen, nun kommt sie nach Deutschland. "The Halcyon" erzählt die Geschichte eines glamourösen und lebhaften Londoner Fünf-Sterne-Hotels im Jahr 1940. Für die Angestellten, Gäste und Besitzer ist kein Moment wie der vorige, denn die Welt befindet sich im Krieg. Jede Episode bringt neue Hoffnungen, Herzschmerz, Turbulenzen und Herausforderungen mit sich, so die Telekom. Entwickelt wurde "The Halcyon" von Charlotte Jones, die auch die Drehbücher schrieb.Alle acht Folgen der Serie stehen ab dem 4. Januar zur Verfügung. Sie können sowohl in deutscher Sprache als auch in der Original-Version mit deutschen und englischen Untertiteln angeschaut werden."The Halcyon" ergänzt das bereits bestehende Serienangebot von Entertain TV aus "The Handmaid's Tale", "Cardinal", "Better Things" und "Valkyrien". bre