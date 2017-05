Der Große Serien-Summit Hält der Serien-Boom an?

Netflix hat einen Serien-Hype ausgelöst Foto: Paul Sakuma Photography

Dietrich Leder, Professor an der Kunsthochschule Köln, glaubt, dass der momentane Serien-Boom "spätestens in vier bis fünf Jahren abgeflaut sein wird". Angesichts des begrenzten Zeitbudgets der Zuschauer und der steigenden Ausgaben für unterschiedliche Arten Bewegtbild zu konsumieren - von Pay-TV über HDplus bis hin zu Netflix und Amazon - könne die Nachfrage nach seriellen Formaten nicht immer weiter steigen, so Leder beim "Großen Serien Summit" in Köln.