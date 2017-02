Deniz Yücel Medienmacher fordern per Zeitungsanzeige Freilassung von "Welt"-Korrespondent

Das Motiv erscheint als ganzseitige Zeitungsanzeige Foto: freedeniz.de

"Freiheit für Deniz": Per ganzseitiger Zeitungsanzeige in Titeln wie der "Süddeutschen Zeitung" und der "Welt" solidarisieren sich dutzende Journalisten, Künstler und Kulturschaffende mit dem in der Türkei inhaftierten Türkei-Korrespondenten Deniz Yücel.