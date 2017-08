DeineWahl Auch SPD-Kandidat Martin Schulz stellt sich den Fragen von vier Youtubern

DIESE YOUTUBER INTERVIEWEN SCHULZ:

- Nihan Sen (26) begann ihre Youtube-Karriere vor über fünf Jahren und erreicht mit Ihrem Kanal inzwischen 780.000 Abonnenten. Auf ihrem Channel "Nihan" präsentiert sie eine breite Auswahl an Themen mit Schwerpunkt auf Beauty und Entertainment.



- Mirko Drotschmann alias "MrWissen2Go" erklärt jungen Leuten die Welt. "Ihr seid schlecht in Geschichte, von Politik habt ihr keine Ahnung, und was in der Zeitung steht, habt ihr noch nie verstanden? Macht nichts, dafür habt ihr jetzt ja mich", bewirbt der 31-Jährige seinen Kanal. Es geht um Fragen wie: Woher kommen eigentlich die Hipster? Warum ist Afrika so arm? Wie funktioniert die Börse genau? 2012 an den Start gegangen hat er inzwischen rund 530.000 Abonnenten.



- Lisa Sophie (22) aka "ItsColeslaw" studiert Politikwissenschaften und Psychologie. 2010 startete sie ihren Youtube-Kanal, auf dem sich ernstere und hilfreiche Formate mit Unterhaltung abwechseln. Sie ist als Journalistin und Moderatorin tätig, unter anderem für "#WDR360", das Jugendangebot des Westdeutschen Rundfunks. "ItsColeslaw" hat knapp 250.000 Abonnenten.



- Marcel Althaus (24) alias "MarcelScorpion" wuchs in Hameln auf, ist einer der beliebtesten Youtuber Deutschlands. Mit seinen Videos im Bereich Gaming, Lifestyle und Entertainment begeistert der Spiegel-Bestseller-Autor auf seinen drei Kanälen mehr als 2 Millionen Abonnenten. fam/dpa