"Das Gagazin" "Bock" lässt Münchner Kult-Wirtin Renate im neuen TV-Spot Hand anlegen

Renate ist Wirtin der Münchner Kult-Kneipe "Bei Otto" Foto: Screenshot

Am 24. Oktober kommt die zweite Ausgabe von "Bock" an den Kiosk. Die Redaktion trommelt mit einem TV-Spot für die neue Ausgabe, der ebenso schräg daherkommt wie das "Gagazin" selbst. Hauptdarstellerin des Clips ist Renate, Wirtin der Münchner Kultkneipe "Bei Otto". Und auch HORIZONT spielt eine kleine Nebenrolle in dem Commercial.