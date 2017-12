"Das Erwachen der Macht" Neuer "Star Wars"-Film erobert die Kinocharts

"Star Wars - Die letzten Jedi" räumte am ersten Wochenende erwartungsgemäß ab © Jonathan Olley/Lucasfilm/Disney

Das "Star Wars"-Universum bleibt unschlagbar: Auch der jüngste Film der Science-Fiction-Reihe hat an seinem Eröffnungswochenende die Spitze der nordamerikanischen Kinocharts erobert. "Star Wars: Die letzten Jedi" spielte an den Kinokassen in den USA und Kanada rund 220 Millionen Dollar (etwa 187 Millionen Euro) ein, wie der Hollywood Reporter am Sonntag berichtete.