"Das Ding des Jahres" Stefan Raab legt neue Show auf

Die Reihe, in der mehrere Erfinder gegeneinander antreten und im Finale die beste Innovation des Jahres küren, heißt "Das Ding des Jahres". Als Hauptgewinn werde ein Werbebudget für die Erfindung im Wert von 2,5 Millionen Euro ausgelobt. Einen Moderator für die Reihe gebe es auch schon, so Raab. Der befinde sich allerdings gegenwärtig auf Trekking-Tour im Nepal.



Bild: Screenforce Days / Willi Weber Mehr zum Thema TV-Vermarktung Der Live-Ticker von den Screenforce Days



Bild: Screenforce Mehr zum Thema TV-Vermarktung Das große Online-Special zu den Screenforce Days 2017

Die Entertainer Joko Winterscheidt, 38, und Klaas Heufer-Umlauf, 33, machten bisher fast immer gemeinsame Sache, nun gehen sie aber auch mal getrennte Wege. Winterscheidt soll im Herbst die neue Show "Dabei sein ist teuer" moderieren, kündigte Pro-Sieben-Chef Daniel Rosemann an. Heufer-Umlauf werde im Jahr 2018 auch eine eigene, auf ihn zugeschnittene Showreihe bekommen. Außerdem werde er vor der Wahl für seine Politiksendung "Ein Mann, eine Wahl" deutsche Spitzenpolitiker treffen.Zusammen sollen die beiden aber neue Folgen ihre bekannten Shows "Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt" und "Die beste Show der Welt" bestreiten.Neu ist auch im ProSieben-Programm das Format "Schlag den Henssler" - der Hamburger Koch Steffen Henssler, 44, tritt in die Fußstapfen von Stefan Raab, der das abendfüllende Spiel gegen einen Herausforderer bis Ende 2015 für ProSieben betrieb. "Das Kochen entfällt zwar nun komplett", sagte Henssler, der bislang in Diensten von Vox stand. "Aber ich habe ja noch mein Restaurant und meine Kochschule. Da kann ich mich jederzeit austoben."Neu bei Pro Sieben ist auch die Reality-Show "Get the F*ck out of my House", in der 100 Menschen in ein beschauliches Einfamilienhaus in der Eifel ziehen. Wer es dort am längsten aushält, gewinnt 100 000 Euro. Moderiert wird die Reality-Show von Jana Kilka und Thore Schölermann.Schwestersender Sat 1 legt Wert auf Fictionproduktionen. Geschäftsführer Kaspar Pflüger kündigte an, im Herbst mit Felicitas Woll in der Hauptrolle seine erste neue Reihen-Figur zu etablieren: "Das Nebelhaus" ist die Verfilmung des ersten Bands der Buch-Reihe von Eric Berg. Mit einem mehrteiligen "TV-Event" über den Circus Krone will Sat.1 einen Blick hinter die Kulissen des Betriebs werfen.Eine zweite Staffel werde es von der Krimiserie "Einstein" mit Tom Beck geben. Drei weitere Serien befinden sich laut Sat.1 in der Pilotierung. Mit Entertainer Luke Mockridge bereitet der Sender eine neue Show vor. Der Titel: "Luke! Die 90er und ich". "Promi Big Brother" kommt ab 13. August mit einer neuen Staffel, und in der Reihe "Superpets" suchen Michelle Hunziker, Jorge Gonzales und Christoph Maria Herbst die talentiertesten Haustiere.Bei Kabel eins wird das Vorabendprogramm neu gestaltet: Frank Rosin, schon seit zehn Jahren beim Sender zu Hause, wird in der neuen Vorabendreihe "Gekauft, gekocht, gewonnen" einen Profi-Kollegen zum Improvisations-Kochen herausfordern.Auf dem Frauensender Sixx tummelt sich Moderatorin Janin Ullmann gleich mit zwei Sendungen: Vom 28. Juni (und dann immer mittwochs um 22.10 Uhr) präsentiert die 35-Jährige Style-Trends. Vom 26. Juli an verwandelt sie in der sechsteiligen Reihe «Boom my Room – Janin Ullmann möbelt auf» Wohnalpträume in Wohlfühloasen.