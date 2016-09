Darts Sport 1 behält Free-TV-Rechte, DAZN sichert sich Online-Lizenz

durchschnittlich 450.000 Zuschauer ab drei Jahren, was einen Marektanteil von 1,9 Prozent bedeutete. Der Marktanteil in der Zielgruppe der männlichen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren lag bei 4,3 Prozent.

Diese langfristige Partnerschaft mit Matchroom Sport liefert unseren Abonnenten die umfassendste Darts-Liveberichterstattung von einer der in Deutschland am schnellsten wachsenden Sportarten und eine ausführliche Bandbreite an weiteren Live-Sportarten", sagt John Gleasure, Chief Commercial Officer von DAZN. "Wir freuen uns, unsere langfristige Partnerschaft mit Matchroom Sport zu verlängern und eine neue Anlaufstelle für die große Zahl deutscher Darts-Fans zu bieten."



Welches Potenzial in diesem Bereich liegt, zeigt ein Blick auf die Zahlen, die Sport 1 am Finaltag der WM 2016 im Internet erzielt hat:

Entsprechend groß ist die Freude bei Sport 1-Geschäftsführer, dass man dieses wichtige Recht behält: "Durch die neu geschlossene Kooperation mit Matchroom Sport schreiben wir die langjährige, gemeinsame Erfolgsgeschichte von Darts in Deutschland weiter. Mit der Darts-WM werden wir der stetig wachsenden Fangemeinde weiterhin das absolute Jahreshighlight der Sportart umfangreich im Free-TV präsentieren. Mit unserem Team um Kommentator Elmar Paulke und Moderator Sascha Bandermann sowie unserer multimedialen 360 Grad-Berichterstattung wollen wir die ungemein positive Entwicklung des Darts-Sports weiter vorantreiben." Laut welt.de muss Sport 1 für die Rechte allerdings deutlich mehr auf den Tisch legen als bislang.Zudem muss Sport 1 auf den in seiner Bedeutung steigenden Online-Bereich künftig verzichten: Die Berichterstattung im Internet von den Darts-Events übernimmt der zur britischen Perform Group gehörende Streaming-Dienst DAZN, mit dem Sport 1 kürzlich eine Content-Kooperation geschlossen hat . "