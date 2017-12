"Dark"-Regisseur Baran bo Odar Serien müssen in Nischen spielen

"Dark" ist die erste deutsche Serie von Netflix © Netflix

Für Baran bo Odar, Regisseur der ersten deutschen Netflix-Serie "Dark", hängt der Erfolg von Serien damit zusammen, dass sie in Nischen spielen. "In Deutschland wird zu wenig in Nischen gedacht", sagte er der "Welt am Sonntag". "Das Fernsehen versucht immer, so viel abzudecken, statt zu sagen, lass uns ganz speziell sein, am Anfang nur wenige anzusprechen und darauf zu vertrauen, dass es sich, wenn's gut ist, schon rumsprechen wird."