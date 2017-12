"Dark" Das halten die Zuschauer von der ersten deutschen Netflix-Serie

Die mit Spannung erwartete erste deutsche Serie von Netflix wird von vielen Zuschauern euphorisch gefeiert. Für nicht wenige Serienfans ist "Dark" die beste deutsche Produktion seit langem - allerdings gibt es auch kritische Stimmen. Vor allem die Komplexität und die vielen Charaktere stellen viele Zuschauer vor Herausforderungen. Auch international kommt die Produktion von Wiedemann & Berg Television sehr gut an.

@NetflixDE 10 Minuten, der ersten deutschen Serie #darknetflix, sind besser als die letzten zwei Jahre Deutsches Fernsehen!

Traurig, aber wahr! #Netflix #dark — Nic (@TheOneNH) 1. Dezember 2017

Deutschland kann international! Leider nur auf #Netflix. 20 Minuten der Serie sind besser als die letzten 10 Jahre im deutschen Fernsehen. Toll gemacht und mein Respekt. #weiterso #Atmosphäre #Dark #eswirdwiederpassieren #DarkNetflix — Niklas Strosina (@NiklasStrosina) 2. Dezember 2017

#DARK ist nicht nur die beste deutsche Serie überhaupt, sondern in meinen Augen auch die beste Serie auf Netflix. Brillante Zeitreisegeschichte, interessante Charaktere mit spannenden Beziehungen über die Zeitebenen hinweg und grandioser Soundtrack! pic.twitter.com/EoWRp9O3Mk — Starkev (@SternenKevin) 2. Dezember 2017

Jahrelang schlechte deutsche TV-Produktionen gesehen und jetzt #dark @NetflixDE

Danke für so eine geniale Serie!!!

Wäre auch was für @fernsehballett — FlavourFlo (@JepsenFlorian) 3. Dezember 2017

#DarkNetflix #Dark es geht also doch, nach einem etwas zähen Anfang beweist die Serie das man in Deutschland phantastische Geschichten auf internationalem Niveau produzieren kann ohne die Herkunft zu verleugnen. Großartig. — Gerd Richter (@gerd_richter3) 2. Dezember 2017

1. Folge #Dark gesehen. Noch ziemlich deutsch, aber tausend mal spannender und besser als normale deutsche Produktionen. #DarkNetflix — ORESTIS (@OrestisSke) 3. Dezember 2017

Die einzige Frage, die ich mir bei #Dark stelle: Warum mussten wir so lange auf so eine gute Serie aus Deutschland warten? — Medienheld (@Medienheld) 3. Dezember 2017

Fertig mit #DARK. Hat mich total überrascht, wie gut die Serie ist. Wow! — Christoph (@saudumm) 2. Dezember 2017

Wer #DARK mit Stranger Things vergleicht, tut der Serie echt unrecht. DARK traut sich so viel mehr. — Delay (@DelayLP) 4. Dezember 2017

Wie sich jetzt wohl @ZDF und @ARDde so fühlen , wenn @NetflixDE gleich beim ersten Versuch mit #Dark die beste deutsche Serie hinlegt?? #GEZ — Sascha Baxmann (@BaxusLaxus) 3. Dezember 2017

#Dark ist das filmisch Beste, was Film-Deutschland die letzten Jahrzehnte hinbekommen hat. Chapeau @NetflixDE + Baran bo Odar pic.twitter.com/ow0gmDzhNT — Meyer2Go (@meyer2go) 3. Dezember 2017

Oh mein Gott! Hätte fast #Dark auf @NetflixDE angeschaut. Dann gerade noch mitbekommen, dass es eine deutsche Produktion ist. Puh, das war knapp. — Frank Feil (@frankfeil) 3. Dezember 2017

1. Folge #Dark wirkt wie eine ungute Mischung aus Tatort und Stranger Things. Wird das noch besser? — Kathrin Weßling (@ohhellokathrina) 1. Dezember 2017

Nach 15 Minuten #Dark abgeschaltet. Furchtbar. Man merkt sofort, dass es eine deutsche Produktion ist. Nuschlige Dialoge, keine Stimmung, gähnende Langeweile. — Mrs. Sandra Clause (@Pixelnische) 1. Dezember 2017

Ich hab mir hier ne Liste geschrieben mit allen wichtigen handelnden Personen aus den 4 Familien und fange jetzt an, deren 1986-2019-Ich dazuzuschreiben (Merkmale wie "taub", "Polizist", ...).

Sowas musste ich noch nie für ne Serie machen. #Dark #DarkNetflix https://t.co/tlZMCThiUW — sidv69lpz (@sidv69lpz) 3. Dezember 2017

Wann regnet es bei #Dark zur Abwechslung mal nicht? — Peter (@Peter_Maass) 3. Dezember 2017

Winden - der Ort mit der höchsten Niederschlagsrate #DarkNetflix #dark — Robert Haller (@robert_haller) 1. Dezember 2017

"10 Minuten, der ersten deutschen Serie #darknetflix , sind besser als die letzten zwei Jahre Deutsches Fernsehen!" - "Dark ist nicht nur die beste deutsche Serie überhaupt, sondern in meinen Augen auch die beste Serie auf Netflix." - so lauten einige der zahlreichen Kommentare bei Twitter. In den Augen vieler Zuschauer kann sich "Dark" auch mit gefeierten US-Produktionen wie "Stranger Things" durchaus messen. Natürlich gibt es auch negative Stimmen - diese sind aber deutlich in der Minderheit.Allerdings stellt die Komplexität und die verwirrende Vielzahl von Charakteren viele Zuschauer vor Herausforderungen. Einige behalfen sich sogar mit handgeschriebenen Listen, um nicht den Überblick zu verlieren. Auch die teilweise nur schwer verständlichen Dialoge und der sintflutartige Dauerregen störte einige Zuschauer.Auch außerhalb von Deutschland stößt "Dark" größtenteils auf postive Resonanz: Bei Rotten Tomatoes kommt die Serie auf eine durchschnittliche Nutzerwertung von 92 Prozent. Auch bei den professionellen Kritikern erzielt "Dark" hier eine sehr gute Bewertung von 82 Prozent. Bei Metacritic vergaben die Nutzer im Schnitt 8,4 von zehn Punkten. Für die professionelle Kritik - berücksichtigt wurden hier ausschließlich US-Medien - ermittelte die Website allerdings nur eine sehr mäßige durchnittliche Bewertung von 52 Prozent. dh