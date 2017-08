Dank Digitalgeschäft Bertelsmann schließt Halbjahr mit Plus ab

Dank seiner Digitalgeschäfte hat der Bertelsmann-Konzern das erste Halbjahr 2017 mit einem Umsatz- und Gewinnplus abgeschlossen. Dabei stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 2,1 Prozent auf 8,1 Milliarden Euro.



Bild: RTL Mehr zum Thema "American Gods" sei Dank RTL mit neuem Schwung im zweiten Quartal

Auch beim Gewinn legte Bertelsmann zu. Dieser kletterte um 4,1 Prozent auf 502 Millionen Euro, wie der Konzern mit weltweit knapp 120.000 Mitarbeitern am Donnerstag in Gütersloh mitteilte.Erstmals stieg der Anteil des Digitalgeschäfts in den Sparten TV, Zeitschriften, Musik, Dienstleistungen und Bildung auf einen Anteil von mehr als 30 Prozent am Gesamtumsatz. Laut Mitteilung gab es hier ein Plus von 9 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro.Zum Konzern zählen neben derder Dienstleister, die Buchsparte, der Hamburger Zeitschriftenverlag, die Druckspartefür Musik und Musikrechte sowie eine Bildungs- und Investitionssparte. Eigentümer sind Stiftungen - allen voran die Bertelsmann-Stiftung. Die restlichen Anteile von knapp 20 Prozent hält die Familie Mohn. dpa