Daily Digital Facts Agof veröffentlicht ab sofort tagesaktuelle Nutzungsdaten

Was lange währt, wird endlich gut: Die Agof stellt nach rund zweieinhalb Jahren Vorlauf ab sofort tagesaktuelle digitale Kennzahlen zur Verfügung. Täglich ab 11 Uhr sind die Daily Digital Facts des Vortages auf der Website abrufbar.

ie Nutzungsdaten für den Zeitraum April bis Juli veröffentlicht. Nun können tatsächlich die Zugriffszahlen des jeweiligen Vortages abgerufen werden. Die Daily Digital Facts

Außerdem können nun individuelle Zeiträume analysiert und so zum Beispiel der Einfluss von Ereignissen wie Wahlen, Sportevents oder Feiertagen auf die Reichweiten detailliert ausgewertet werden.

Im Sommer hatte die Agof erstmals die Zugriffszahlen für einzelne Tage veröffentlicht, damals allerdings noch mit einigen Wochen Verzögerung: So wurden im August zunächst dbeinhalten die digitalen Reichweiten aller erhobenen Einzeltage sowohl für klassische Text-Bild- als auch für Streaming-Angebote oder -Belegungseinheiten."Mit dem Start in die tägliche Veröffentlichung belegt die Agof noch einmal eindrucksvoll, dass sie zu jeder Zeit mit der schnell fortschreitenden Entwicklung der digitalen Medien und den daraus resultierenden Bedürfnissen Schritt hält", betont Björn Kaspring, Vorstandsvorsitzender der Agof: "Mit den im 24-Stunden-Turnus veröffentlichten Daten wird der Währungsstandard der Agof erneut an die Anforderungen für die Analyse und Planung des hochdynamischen Mediums Internet angepasst – womit wir vollständig die Erwartungshaltung des Marktes erfüllen. Wir sehen das an der aktiven Nutzung der Agof Daten, die einen neuen Höchststand erreicht hat."Zum Start der Daily Digital Facts sind die täglichen Kennzahlen für alle Einzeltage ab dem 1. April dieses Jahres auf der Website der Agof abrufbar. Außerdem veröffentlicht die Agof weiterhin immer zu Anfang des Monats Rankings und Grafiken zu den Zugriffszahlen des Vormonats. dh