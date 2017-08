Daily Digital Facts Agof startet tägliche Ausweisung von Nutzungsdaten

Zeitenwende bei der Agof. Ab sofort stellt die Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung die Nutzungsdaten für einzelne Tage zur Verfügung. In einem ersten Schritt hat die Agof die Daten für April bis Juli veröffentlicht. Bis tatsächlich tagesaktuelle Daten zur Verfügung stehen, dauert es allerdings noch bis Herbst.

"Mit dem Start der Daily Digital Facts hat die Agof eines ihrer wohl ambitioniertesten Projekte der vergangenen Jahre realisiert", erklärt

In nur eineinhalb Jahren haben wir alle unsere Prozesse und Systeme neu aufgestellt und das bei gleichzeitigem störungsfreien Aufrechterhalten des Regelbetriebs. Das Ergebnis: Eine zeitgemäße, wegweisende und qualitativ-hochwertige Planungsgrundlage für den digitalen Markt. Damit hat die Agof einmal mehr ihre Leistungsfähigkeit und Innovationskraft bewiesen und ist ihrem Ruf als digitale Instanz gerecht geworden."



In einem ersten Schritt hat die Agof die Nutzungsdaten für den Zeitraum April bis Juli veröffentlicht. Für eine "Übergangs- und Eingewöhnungszeit" werden die Daten zunächst immer zu Beginn des Folgemonats veröffentlicht. Voraussichtlich im Herbst werden die

dann auch tatsächlich täglich zur Verfügung gestellt.

Focus Online zieht im Juli an Bild vorbei

Die Top 20 Angebote im Juli (Bild: Agof) Für die Monate April bis Juli hat die Agof auch die gewohnten Ranglisten auf Monatsbasis veröffentlicht. Im Ranking der reichweitenstärksten Angebote konnte Ebay Kleinanzeigen seine im März eroberte Spitzenposition außer im April verteidigen. Im Juli erreichte das Portal 27,82 Millionen Unique User und verwies T-Online (26,11 Mio Unique User) und das E-Mail-Portal Web.de (23,67 Mio. UU) auf die Plätze.

zum ersten Mal seit drei Monaten wieder knapp an Bild mit 21,87 Millionen Nutzern vorbeischieben. Spiegel Online folgt mit 20,6 Millionen Unique Usern auf Platz 3, Welt erreichte im Juli 20,2 Millionen Nutzer. Auch

Focus Online verwies Bild.de im Juli auf Platz 2 (Bild: Agof) Ströer behauptet seine Führungsposition bei den Vermarktern (Bild: Agof) N-TV.de (11,74 Mio. UU) und Zeit Online (11,63 Mio. UU) liegen dicht beieinander.

Nach zwei Jahren Vorbereitung ist es endlich so weit: Die Agof präsentierte am Mittwoch erstmals die Daily Digital Facts . Die Studie ermöglicht die Analyse der Reichweiten von Onlineangeboten bis auf Tagesebene und ersetzt die bisherigen monatlichen Digital Facts. Außerdem können nun individuelle Zeiträume analysiert und so zum Beispiel der Einfluss von Ereignissen wie Wahlen, Sportevents oder Feiertagen auf die Reichweiten detailliert ausgewertet werden.Björn Kaspring, Vorstandsvorsitzender der Agof: "Daily Digital FactsUnique UsernSüddeutsche.de (11,76 Mio. UU),