DMK18 Ab 11.10 Uhr im Livestream: Diskussion Leitmedien 2018

Heute und morgen findet in der Frankfurter Alten Oper wieder das große Jahresauftaktsevent der Branche statt: Der 10. Deutsche Medienkongress. Dort stehen wieder zahlreiche deutsche und internationale Top-Speaker auf der Bühne. HORIZONT Online-Leser, die nicht vor Ort sein können, haben hier die Möglichkeit, einzelne Programmpunkte im Livestream mitzuverfolgen.

Zu Beginn des ersten Kongresstages geben sich vier Chefredakteure und Chefredakteurinnen die Ehre und diskutieren über die Leitmedien 2018. Auf der Bühne stehen Klaus Brinkbäumer (Chefredakteur Der Spiegel und Herausgeber Spiegel Online), Dr. Peter Frey (Chefredakteur ZDF), Dagmar Rosenfeld (stellvertretende Chefredakteurin WeltN24) sowie Sabine Rückert (stellvertrende Chefredakteurin Die Zeit).Wladimir Klitschko unterhält sich ab 14.50 Uhr mit Jessica Kastrop über das Thema "Challenge Management: Digitalisierung ist eine Frage der Haltung - mit Willenskraft Herausforderungen meistern". Der Fireside Chat zwischen der ehemaligen Nummer 1 im Schwergewicht und der Sky-Moderatorin dauert etwa eine halbe Stunde lang.Was steht 2018 auf der Agenda der Werbungtreibenden? Diese Frage wird Tina Beuchler,am zweiten Kongresstag auf Stage 1 erörtern.Einen Monat lang haben die HORIZONT-Online-Leser unter zehn Kandidaten über die kreativste Kampagnen des Jahres 2017 abgestimmt, die zuvor in einer intensiven Jury-Diskussion von der HORIZONT-Redaktion ermittelt wurden. Am Mittwoch um 15 Uhr wird das Geheimnis gelüftet, wer den Hammer des Jahres 2017 in Gold, Silber und Bronze auf Stage 1 entgegennehmen darf.