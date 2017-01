#DMK17 Ab 11 Uhr im Live-Stream: "Die Höhle der Löwen"

Die Juroren bei "Die Höhle der Löwen" beim DMK Foto: dfv

In der Frankfurter Alten Oper geben sich in diesen Tagen die Medien- und Marketingpromis die Klinke in die Hand. Beim 9. Deutschen Medienkongress werden zahlreiche deutsche und internationale Top-Speaker auf der Bühne stehen. Für alle, die nicht dabei sein können, bietet HORIZONT Online einige Programm-Highlights als Live-Stream an.