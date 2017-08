Cyber-Security-Experte William Scheckel "Bis zu 90 Prozent des Online-Traffics können von Bots stammen"

Manchmal kämpft die Digitalbranche mit Problemen, die im Prinzip recht haarsträubend sind. Nicht nur, dass Kunden oft gar nicht wissen, wo ihre Werbung zu sehen ist. Oft ist noch nicht einmal klar, ob es überhaupt Menschen sind, die sich die Anzeigen anschauen.

Geht es nach der Cyber-Security-Firma Oxford BioChronometrics ist die Diskussion über Klickbetrug, sogenannten Adfraud, angesichts der anhaltenden Diskussion über Brand Safety aber fast von der Bildfläche verschwunden – das Problem selbst natürlich nicht. Im Gegenteil: „Wir gehen davon aus, dass heute bis zu 90 Prozent des Online-Traffics einer Kampagne aus Bot-Traffic bestehen kann“, warnt CMO William Scheckel im Interview mit HORIZONT Online.

Unternehmen & Manager Das Cyber-Security-Unternehmen Oxford BioChronometrics ist ein Spin-Off der Oxford University und wurde im Jahr 2013 von früheren Hochschulforschern gegründet. Neben der Spam-Protection, User-Authentifizierung und Datenverschlüsselung liegt ein Schwerpunkt der in New York ansässigen Firma beim Thema Adfraud. Seit Anfang dieses Jahres ist das Unternehmen verstärkt auch im europäischen Markt aktiv. William Scheckel ist seit 2014 CMO bei Oxford BioChronometrics. Zuvor sammelte er Marketing-Erfahrungen bei Unternehmen wie SAP, IBM, Shell und Deutsche Bank.

Adfraud ist zunächst ein globales Problem. Diejenigen, die Werbeflächen für ihre betrügerischen Aktivitäten suchen, interessieren sich nicht dafür, woher ein Werbekunde stammt oder in welchem Land seine Website registriert ist. Das ist im Prinzip dasselbe wie bei Spam-Software oder Computerviren, die auch nicht vor Ländergrenzen Halt machen. Auch deshalb stellt sich die Lage für uns deutlich dramatischer dar als die Einschätzung des IAB annehmen lässt.Wir gehen davon aus, dass heute bis zu 90 Prozent des Online-Traffics einer Kampagne aus Bot-Traffic bestehen kann. Konservativ geschätzt glauben wir, dass sich die durch Adfraud generierten Umsätze heute jährlich auf 50 Milliarden Dollar belaufen und sich in den nächsten Jahren auf 150 Milliarden Dollar verdreifachen werden.Die Programmierer der Bots haben verständlicherweise ein großes Interesse daran, Adfraud so menschlich wie möglich in Erscheinung treten zu lassen. Wenn sie wissen, wie die typischen Bot-Filter arbeiten, können sie sie relativ schnell umgehen beziehungsweise ihnen vorgaukeln, bei ihnen handle es sich um menschlichen Traffic. Wenn es funktioniert, verdienen sie damit Millionen am Tag. Und glauben Sie mir: es funktioniert! Das bedeutet aber auch, dass ein Großteil der betrügerischen Aktivitäten schlicht überhaupt nicht wahrgenommen und erfasst werden kann, weil herkömmliche Schutzprogramme ausgetrickst wurden. Bleibt es dabei, sind die prognostizierten 150 Milliarden Dollar ehr noch eine sehr konservative Schätzung.Herkömmliche Tools, die Bot-Traffic erkennen und stoppen sollen, bauen in der Regel auf die im Digitalmarketing üblichen Metriken auf. Sie schauen sich IP-Adressen, Verweildauer, Häufigkeit der Visits und ähnliche Werte an, um zu entscheiden, ob es sich um einen Menschen oder einen Bot handelt, der klickt. Auf diese Art tracken sie eine Werbekampagne, also tracken sie so auch Adfraud.OxfordBio Chronometrics kommt ursprünglich aus dem Bereich Cyber-Security, deshalb verfolgen wir einen anderen Ansatz. Wir schauen uns sehr genau an, wie sich Bots verhalten und hinter welchen Masken sie sich verstecken. Hier berücksichtigen wir mehrere hundert Kriterien, beispielsweise ob die Rechnerleistung zu einem herkömmlichen Smartphone passt oder ob tatsächlich mehrere User gleichzeitig die identische veraltete Version von Chrome nutzen. Unsere Human Recognition Technology analysiert digitale Bewegungen in Echtzeit, egal ob sie innerhalb komplexer Sicherheitsnetzwerke oder im Werbe-Ökosystem stattfinden. Für unseren Kampf gegen digitale Bedrohungen haben wir erst kürzlich die NATO Defense Innovation Challenge gewonnen.Im Prinzip kann das jeder sein: Bösartige Publisher, hinterhältige Konkurrenten, unehrliche Traffic-Anbieter oder herkömmliche Kriminelle, die das schnelle Geld machen wollen. Die Liste ließe sich beliebig fortführen. Die einzigen, die wirklich unter Adfraud leiden, sind die Werbungtreibenden – alle anderen Akteure können theoretisch, wenn sie betrügen wollen, von Adfraud profitieren. Ich glaube aber, dass das Gute am Ende gewinnen kann – wenn die Advertiser den Kampf gegen Adfraud ernst nehmen und sich mit den richtigen Waffen wappnen. kan