Cyber Monday bei HORIZONT Medienkongress und Award für 666 Euro

Was Amazon kann, kann HORIZONT auch. Nur heute werden 20 Tickets zum Deutschen Medienkongress unter dem Actionscode "Cyber Monday". Dabei gilt das Prinzip: First come, first serve.

Was zeichnet ein Mega-Event aus? Top-Redner, Top-Programm, Top-Networking und eine Top-Party. Von allem genug bietet der Deutsche Medienkongress (DMK) am 17. und 18. Januar 2017 in der Frankfurter Alten Oper.

Zusammen mit der Preisverleihung des HORIZONT Award „Männer und Frauen des Jahres“ (DMK-Teilnehmer können automatisch auch an der Award-Preisverleihung teilnehmen) gilt der DMK seit Jahren als die zentrale Auftaktveranstaltung des Jahres für die Marketing- und Medienbranche.Das „Klassentreffen der Branche“ wartet mit einem außergewöhlichen Programm und vielen Top-Rednern auf . Die Award-Keynote hält der weltweite Havas-CEO Yannick Bolloré, Redner beim DMK sind unter anderem Beststeller-Autor Richard Precht, Miriam Meckel (Wirtschaftswoche), Julian Reichelt (Bild Online), Petri Kokko (Google), Thomas Wagner (Seven One Media), Thomas Hesse (Media Mark), Philipp Westermeyer (OMR), Ralf Heuel (Grabarz & Partner), Brian Morrissey (Digiday), Lucas Kircher (C3) und und und.Wer dabei sein will und noch keine Karte hat, hat heute die Chance auf ein Schnäppchen: HORIZONT vergibt 20 Tickets für 666 Euro statt 999 Euro. Es gilt: First come, first serve. Also: Am besten sofort auf die Anmeldeseite gehen , in der Spalteeingeben. Das Angebot gilt nur für Neuanmeldungen, weitere Rabattierungen sind nicht möglich.Wir wünschen viel Glück.