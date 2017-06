Curvy Supermodel Diese Werbung ist der Bahn zu nackt

Neun Frauen, die lediglich mit Slip und High-Heels bekleidet sind und ihre Brüste mit den Händen abdecken: Das ist kein Plakatmotiv für die Deutsche Bahn. Die lehnte nämlich die Anzeige von RTL 2 für die Casting-Show "Curvy Supermodel" ab, auf der die halbnackten Models zu sehen sind. Der Grund: zu viel nackte Haut.

So sieht eines der Print-Motive für "Curvy Supermodel" aus (Bild: RTL 2)

"Echt. Schön. Kurvig": Ein Motiv der Kampagne für "Curvy Supermodel" (Bild: RTL 2)

Ab dem 17. Juli startet die zweite Staffel von "Curvy Supermodel" im Fernsehen. Vorher rührt der Sender ordentlich die Werbetrommel. Als Motive der Kampagne, die sowohl On Air, Print, Online, in den sozialen Medien, im Radio und Out of Home gestreut wird, kommen Aufnahmen des Fotografenzum Einsatz, der neun kurvige Models und ehemalige Kandidatinnen der Sendung leicht bekleidet ablichtete.Die Frauen sollen die Message von "Curvy Supermodel" symbolisieren. Das Motiv soll ein Zeichen gegen den Size-Zero-Körperwahn und gegen Bodyshaming setzen und für ein positives und realisitsches Frauenbild stehen. Doch für die Bahn ist das Motiv offenbar schlichtweg zu nackt. Sie lehnte die Veröffentlichung an ihren 400 Werbeflächen ab, sagt RTL 2. Ein Bahnsprecher bestätigte dies gegenüber der "Bild". Dort lautet die Begründung: "Sexualität soll nicht zu offensiv herausgestellt werden". Das sei ein Maßstab der Werbe-Linie der Deutschen Bahn, da sie niemandem mit zu viel nackter Haut auf den Schlips treten möchte. Deswegen gelte: "Im Zweifel also eher mit BH". Mit den kurvigen Frauen habe die Motiv-Ablehnung allerdings nichts zu tun.Peyman Amin, Jury-Mitglied bei "Curvy-Supermodel", kann die Bedenken der Bahn nicht verstehen: "Die Models sehen toll aus und man sieht nicht mehr als in einer normalen Skincare-Kampagne". Laut "Bild" soll RTL 2 der Bahn aber ein neues Motiv vorgelegt haben - dieses Mal mit BH.Die Curvy-Supermodel-Kampagne wurde inhouse unter Leitung vonentwickelt.übernahm die Mediaplanung,Social Media. Außerdem warfür Dreh, Digital Out-of-Home, Design und On-Air-Promotion sowie Werbetrenner zuständig undfür Print.übernahm die Online-Maßnahmen unddie Mediaplanung. Für die Kampagnenfotos zeichnetverantwortlich. bre