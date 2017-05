"Covfefe" Verunglückter Trump-Tweet sorgt für Erheiterung im Netz

Das Twitter-Profil von Donald Trump Foto: Screenshot Twitter

Was twittert der US-Präsident? Ein Tweet von Donald Trump mit Tippfehlern sorgt im Netz für Spekulationen, was der Präsident seinen Followern eigentlich sagen wollte. "Despite the constant negative press covfefe" (deutsch: Trotz der dauernden negativen Presse covfefe) heißt es in dem in der Nacht auf Mittwoch (Ortszeit) geposteten Tweet, der nach dem Nicht-Wort "covfefe" mitten im Satz abzubrechen scheint.