Content Marketing Burda gründet mit C3 neue Content-Tochter

Wie groß ist die Sache? Das lässt sich noch nicht genau sagen, in der Pressemitteilung sagt Burda nichts zur Anzahl der Mitarbeiter und möglichen Umsatzzielen. Immerhin: Das Team, das die gelernte Journalistin Fehenberger jetzt aufbaut, soll aus Kreativen, Journalisten, Textern, Konzeptionern, Channel-Strategen und Planern bestehen. Das klingt schon sehr umfassend.

Was bedeutet b.famous für Burda?

Was bedeutet b.famous für die Content-Marketing-Branche?



Was bedeutet b.famous für C3?

Zentrale Aufgabe des neuen Unternehmens sei es, „im Auftrag und entlang des Briefings der Werbekunden kreative Leitideen und crossmediale Kampagnen zu entwickeln“. Heißt im Klartext: b.famous hat zunächst einmal die Aufgabe, den Medien von Burda im Werbegeschäft neuen Schwung zu verleihen. C3 soll dabei helfen.Aktuell schrauben ja alle möglichen Agenturen und Dienstleister an neuen Content-Konzepten. Für Aufsehen sorgte im vergangenen Jahr vor allem Territory mit der Gründung der Content-Campaigning-Agentur, an derzu 50 Prozent beteiligt ist. Nach dem dem Joint-Venture einer Werbe- und einer CM-Agentur gibt es nun also auch eine gemeinsame Agentur eines Vermarkters und eines Content-Spezialisten.Das ist schon eine echte Innovation. Die Frage ist aber: Handelt es sich bei b.famous um eine reine Burda-Geschichte oder hat der Newcomer den Anspruch, für die Content-Marketing-Branche insgesamt Akzente zu setzen? Auf dem Papier klingt das Konzept durchaus überzeugend und ambitioniert: „Das Gemeinschaftsunternehmen soll die Kompetenzen der beiden Burda-Töchter enger verzahnen: einerseits die Kreativ- und Kampagnenexpertise von C3, andererseits den breiten Kundenzugang und die Mediaexpertise des BCN.“Nachdem Lukas Kircher und Rainer Burkhardt Teile an C3 an Burda verkauft hatten, lautete die offizielle Lesart: Operativ ändert sich nichts. Tatsächlich aber steht die Frage im Raum, ob Burda C3 zunehmend eingemeindet und das Kommando übernimmt. Was auffällt: In der Pressemitteilung lassen sich neben Fehenberger auch Burda-Vorstand Philipp Welte und BCN-Geschäftsführer Michael Samak zitieren - nicht aber Kircher oder Burkhardt.Wie dem auch sei, die Gründung von b.famous zeigt, wie vital die Content-Marketing-Branche ist - und setzt ein Zeichen, dass auch die Verlage ein gehöriges Stück vom Kuchen abhaben wollen. Im Idealfall stärkt b.famous die Burda-Vermarktungstochter BCN. Fehenberger verspricht den Werbekunden jedenfalls „unverwechselbare kreative Leitideen für inhaltlich getriebene Multichannel-Kampagnen.“ js