Condé Nast Wolfgang Blau steigt zum President International auf

Digitalisierung in der Unternehmensführung verankern: Das ist eine der Aufgabe von Wolfgang Blau als künftiger President von Condé Nast International Foto: Condé Nast

Wolfgang Blau, früherer Digital-Stratege beim britischen "Guardian" und derzeit Chief Digital Officer bei Condé Nast International in London, steigt am 1. August zum President des weltweit agierenden Verlages auf. Die Personalie soll zugleich die unmittelbare Verankerung der Digitalisierung in der Unternehmensführung unterstreichen.