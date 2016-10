Condé Nast "Vogue" startet Extraheft für Gourmets und eröffnet Café in Berlin

"Vogue" startet Extraheft für Gourmets und eröffnet Café in Berlin

Condé Nast bittet zu Tisch. Mitte 2017 eröffnet das Medienunternehmen in Berlin das erste "Vogue"-Café Westeuropas, außerdem erscheint die aktuelle Novemberausgabe erstmals mit dem Extraheft "Vogue Gourmet".

In Patrick Hellmanns Schlosshotel in Berlin eröffnet Mitte nächsten Jahres das erste "Vogue"-Café Westeuropas (Bild: Condé Nast)

Nach Dubai, Kiew und Moskau lässt sich die Gastronomie-Sparteab nächstem Jahr dauerhaft in der deutschen Hauptstadt nieder. Die Location für das Café liefert das 5-Sterne-Hotel des deutschen Designers, Director Condé Nast International Restaurants, kommentiert: "Eine Gourmet-Location in Westeuropa zu eröffnen, ist ein wichtiger Meilenstein für unsere Marke. Es gibt dafür keinen besseren Ort als Berlin."Für, Herausgeber Condé Nast Deutschland und Vice President Condé Nast International, sind derartige Brand-Experience-Konzepte zentrales Element der Diversifizierungsstrategie des Unternehmens. Die Standortwahl soll zudem die Verbundenheit der "Vogue" mit Berlin ausdrücken, die dort bereits seit 2007 die globale Shoppingnacht "Vogue Fashion’s Night Out" und seit 2011 die Nachwuchsinitiative "Vogue Salon" veranstaltet.Die passenden kulinarischen Inspirationen liefert das neue Extraheft, das mit der aktuellen Novemberausgabe erscheint. Die Leser erwartet unter anderem eine modisch-kulinarische Reise durch Norddeutschland, Portraits unterschiedlicher internationaler Küchenkünstler und ein Essay zum Thema kulinarische Intelligenz, das die Sehnsucht nach purem Genuss analysiert. Auf Vogue.de liefert eine Gourmet-Rubrik Berichte über neue Ernährungskonzepte, Informationen über aktuelle Kochtrends und Rezepte. kan