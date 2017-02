Comedyserie "Pastewka" findet neue Heimat bei Amazon

Bastian Pastewka (l.) war zuletzt in der ZDF-Serie "Morgen hör' ich auf" zu sehen Foto: ZDF/Martin Valentin Menke

Der Schauspieler und Komiker Bastian Pastewka steht jetzt bei Amazon Prime Video unter Vertrag. Die achte Staffel seiner Comedy "Pastewka" werde nun in diesem Frühjahr für den Streamingdienst produziert, teilte Amazon Prime Video am Montag in München mit. Die bisherigen sieben Staffeln des Formats waren seit dem Beginn im Jahr 2005 bei Sat 1 zu sehen gewesen.