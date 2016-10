Christian Schertz Böhmermanns Anwalt kritisiert Merkel

Jan Böhmermann beim Verlesen des strittigen Schmähgedichts Foto: Screenshot ZDF Mediathek

Nach der Einstellung des Strafverfahrens gegen Jan Böhmermann hat der Anwalt des TV-Satirikers Bundeskanzlerin Angela Merkel kritisiert. Zugleich kündigte Rechtsanwalt Christian Schertz eine "persönliche Stellungnahme" Böhmermanns an diesem Mittwoch um 16.30 Uhr in Köln an.