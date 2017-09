Cherno Jobatey zur Digitalisierung "Wenn wir endlich loslegen, hat Deutschland eine Chance"

Cherno Jobatey beim DLD in Tel Aviv im Gespräch mit HORIZONT und Diconium Foto: HORIZONT/Diconium

Früher öffentlich-rechtliches Frühstücksfernsehen, heute Herausgeber der deutschen HuffPost, Redner, Moderator, Journalist: Cherno Jobatey hat sich selbst digitalisiert und diversifiziert. Beim DLD in Tel Aviv nimmt er Vertreter global tätiger Konzerne wie P&G und Enel in Sachen Digitalisierung in die Mangel.