Carolyn McCall Easyjet-Chefin wechselt zu ITV

Carolyn McCall geht wieder zurück ins Medien-Business Foto: Easyjet

Der britische Billigflieger Easyjet verliert mitten im Brexit-Wirbel seine Chefin an den Fernsehsender ITV. Carolyn McCall werde das Unternehmen voraussichtlich Ende des Jahres verlassen, teilte Easyjet am Montag in Luton bei London mit.