Burda Florian Biechele leitet die Vermarktung des News-Bereiches

Florian Biechele © Hubert Burda Media

Burda legt die Vermarktungs-Leitung der Marken des Bereichs Burda News in neue Hände: Ab dem 1. Dezember 2017 übernimmt Florian Biechele die Position des Head of Media Solutions. Der 31-Jährige verantwortet damit die beiden Vermarktungseinheiten Media Marketing und Media Solutions. Er berichtet direkt an Geschäftsführer Burkhard Graßmann.