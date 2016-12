Burda "Fit for Fun" startet mit Low-Carb-Sonderheft ins neue Jahr

Das Heft erscheint am 2. Januar 2017 Foto: Hubert Burda Media

Weihnachtsvöllerei vorüber, gute Vorsätze stehen an: Der Beginn eines neuen Jahres ist traditionell die Zeit, in der sich viele Menschen Gedanken über ihre Ernährung machen. Burdas "Fit for Fun" will dieses Bedürfnis mit einem Food-Sonderheft bedienen.