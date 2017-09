Bundestagswahl 2017 Spiegel bringt zusätzliche Ausgabe an den Kiosk

Spiegel-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer Foto: Der Spiegel

Anlässlich der Bundestagswahl bringt Der Spiegel am 26. September eine zusätzliche Ausgabe an den Kiosk. Diese beleuchtet auf 132 Seiten in Analysen, Interviews, Kommentaren und Reportagen die Wahl und kostet 4,90 Euro.