Bundestagswahl 2017 Martin Schulz gewinnt meiste Social-Media-Follower im Endspurt

SPD-Chef Martin Schulz will Bundeskanzler werden Foto: SWR

Im Social-Media-Endspurt vor der Bundestagswahl hat SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz die meisten Follower hinzugewonnen. In den vergangenen 30 Tagen wurden auf Facebook und Twitter insgesamt knapp 150.000 Nutzer registriert, die ihm neuerdings folgen. Das ergab eine Auswertung der Deutschen Presse-Agentur mit dem Analysetool CrowdTangle. An zweiter Stelle rangiert Christian Lindner (FDP) mit rund 85.000 neuen Anhängern in dieser Zeit, dahinter liefern sich Sahra Wagenknecht (Linke/50.000) und Alice Weidel (AfD/48.000) ein Kopf-an-Kopf-Rennen.