Bundeskartellamt Entscheidung in Facebook-Verfahren noch 2017

Bundeskartellamtschef Andreas Mundt Foto: Alexander Hassenstein / Getty Images

Das Bundeskartellamt will sein Verfahren gegen Facebook zügig abschließen. "Wir hoffen noch in diesem Jahr auf Ergebnisse", sagte Kartellamtschef Andreas Mundt am Mittwoch bei der Jahres-Pressekonferenz in Bonn. Die Behörde prüft seit Frühjahr 2016, ob Facebook seine eine marktbeherrschende Position missbraucht, um an Daten der Nutzer zu kommen.