Brangelexit Auch die "Gala" feiert Brad Pitts neues Singledasein

Die Trennung von Angelina Jolie und Brad Pitt war das Gossip-Topthema der letzten Tage. Damit das auch in der neuen Woche so bleibt, trommelt die Online-Redaktion von Gala.de seit Samstag für die andauernde Berichterstattung über den #Brangelextit - mit einem Plakat an der Fassade des Gruner + Jahr-Gebäudes am Baumwall, das ziemlich stark anerinnert.

Das Plakatmotiv ist unübersehbar inspiriert von der Norwegian-Airlines-Anzeige, die Ende der letzten Woche viral ging (Bild: Frank Waberseck)

"Danke Angelina! Brad ist wieder Single ..." steht in weißen Lettern auf rotem Hintergrund auf dem 5x7-Meter großen Plakat geschrieben. Dazu der Hinweis: "Alles zur Trennung auf Gala.de." Mit der spontanen Out-of-Home-Aktion will die "Gala" laut eigener Aussage zum Ausdruck bringen, wie sehr sie sich mit ihren Userinnen über das neue Singledasein von Hollywood-Star Pitt freut.Dabei erinnert das Plakat in seiner Machart stark an die Anzeige von, auf der einfach nur "Brad is Single" geschrieben steht. In der vergangenen Woche hatte die Billig-Airline damit seine Transatlantikflüge nach Los Angeles beworben und im Netz für reichlich Furore gesorgt . Bei Gruner + Jahr betont man indes, dass das "Gala"-Motiv schon vor der Veröffentlichung der Norwegian-Anzeige entwickelt worden ist. ttUpdate: In einer vorherigen Version des Artikels hieß es noch, "Gala" habe die Motividee bei Norwegian Airlines abgekupfert. Die entsprechenden Passagen wurden angepasst und der letzte Satz des Artikels ergänzt.