"Algorithmen müssen transparent sein" Die besten Zitate von den Medientagen München

Algorithmen, künstliche Intelligenz, Big Data: Technik und ihr Einfluss auf die Medienlandschaft waren eines der zentralen Themen bei den 30. Medientagen München. Im Mittelpunkt aller Bemühungen steht aber letztlich der Mensch - sei es als Leser, Zuschauer oder Kunde. Das wurde bei den zahlreichen Podiumsdiskussionen deutlich. HORIZONT Online präsentiert noch einmal die besten Bonmots des dreitägigen Branchentreffens.

Bundeskanzlerin Angela Merkel

Bundeskanzlerin Angela Merkel bei den Medientagen in München (Bild: Medientage)

Horst Seehofer, Ministerpräsident des Freistaates Bayern

Horst Seehofer (Bild: Medientage München)

Armin Wolf, Stv. Chefredakteur TV-Information des ORF

Armin Wolf (Bild: Medientage München)

Philipp Justus, Managing Director Google Deutschland

Philipp Justus (Bild: Medientage München)

Ulrich Wilhelm, Intendant des Bayerischen Rundfunks

Ulrich Wilhelm (Bild: Medientage München)

Laura Himmelreich, Chefredakteurin Vice.com Deutschland

Laura Himmelreich (Bild: Medientage München)

Dunja Hayali, Moderatorin des "ZDF-Morgenmagazin"

Dunja Hayali (Bild: Medientage München)

Stefan Plöchinger, Digitalchef der "Süddeutschen Zeitung"

Stefan Plöchinger (Bild: Medientage München)

Dan Maag, CEO von Pantaleon

Dan Maag im Gespräch mit Jeaninne Michaelsen (Bild: Medientage München)

Christoph Schneider, Deutschlandchef von Amazon Instant Video

Christoph Schneider (Bild: Medientage München)

Kai Wiesinger, Schauspieler und Produzent

Kai Wiesinger (Bild: Medientage München)

Christian Franzen, Managing Director von Mediacom

Christian Franzen (Bild: Medientage München)

Ulrich Kramer, Geschäftsführer Pilot

Ulrich Kramer (Bild: Medientage München)

Uwe Storch, Head of Media Ferrero

Uwe Storch (Bild: Medientage München)

Andrea Malgara, Geschäftsführer Mediaplus

Andrea Malgara (Bild: Medientage München)

"Algorithmen müssen transparent sein, und jeder muss die Möglichkeit haben zu erfahren, wie sie zustande kommen.""In Ingolstadt war es oft von der Windrichtung abhängig, ob wir das Fernsehen empfangen konnten – das österreichische wohlgemerkt.""Wenn das Publikum nicht zu uns kommt, müssen wir zum Publikum gehen, auch wenn's manchmal weh tut.""Mobile ist das Spielfeld von heute, künstliche Intelligenz ist das Spielfeld von morgen.""Die Erhaltung der Meinungsfreiheit ist noch eine ungelöste Thematik in der digitalen Welt.""Bei Vice denken wir nicht in Kanälen, sondern in Geschichten.""Bei jedem Dialog gibt es auch Grenzen. Wenn man es mit Hass, Bedrohung und Beleidigungen zu tun hat, hat das nichts mehr mit Meinungsfreiheit zu tun""Es gibt Senderchefs, die wissen nicht einmal, wie man Twitter schreibt.""Wir müssen die digitalen Kanäle so nutzen, dass wir wieder einen gesellschaftlichen Mehrwert stiften.""Wenn man nur datengetrieben produzieren würde, würde es kein 'Breaking Bad' geben.""Wir können etwas mutiger sein als ein Sender, der eine Serie für einen ganz bestimmten Sendeplatz produziert.""Youtube ist wie ein Flohmarkt. Wenn ich Glück habe, finde ich was Schönes. Amazon ist dagegen wie das Kadewe.""Es gibt Leute, die mit 'Frauentausch' glücklich sind.""Werbungtreibende dürfen das Thema Programmatic nicht aus der Hand geben. Jeden Euro, den sie in externe Dienstleister investieren, macht sie dümmer.""Durch den Sueskanal fährt man als Kapitän auch nicht allein, sondern mit der Hilfe von Lotsen. Und je enger er wird, desto mehr Lotsen brauche ich.""Wer heute sagt, Print ist tot, wird sich vor den Zeitungen von dieser Welt verabschieden."zusammengestellt von Katrin Ansorge und David Hein