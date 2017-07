Bonprix-Marketing-Chef Gerber zu TV "Wir optimieren nach Umfeldern"

Um die Wirksamkeit der Kampagnen zu erhöhen, steuert der Onlinemodehändler Bonprix TV-Werbung auch nach Umfeldern aus. "Wir schauen, welches Umfeld welche Performance auslöst und optimieren danach", sagt Marketing-Chef Lars Gerber auf den Screenforce Days im Video-Interview mit HORIZONT Online.

Bonprix-Marketing-Chef Lars Gerber im Interview

TV ist für Bonprix weiterhin eine wichtige Säule, weil es in Sachen Reichweite und Wirkung in der Zielgruppe gut funktioniert, erklärt Gerber. Allerdings nutzt Bonprix auch alle anderen Formen von Bewegtbild und bespielt diese mit unterschiedlichen kreativen Werbemitteln."Die Zeit, in der man einen tollen Film hat und die Welt damit wowt, sind vorbei", sagtmit Bezug auf die aktuelle-Kampagne "Fühl dein Wow" vonBonprix trackt die Werbung sehr genau und zwar immer mit der Fragestellung, welchen Beitrag sie dabei leistet, die potenziellen Käuferinnen bis zum Webshop zu bringen. pap