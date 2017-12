Black Friday Visoon und Straub & Straub locken Kunden mit hohen Rabatten

Der Black-Friday-Hype hat auch die Kommunikationsbranche erfasst. Der Bewegtbildvermarkter Visoon Video Impact lockt Kunden am heutigen Freitag mit besonderen Angeboten zu "Black Freitag"-Konditionen, die PR-Agentur Straub & Straub bietet Neukunden Rabatt.

International Media Networks

Die Angebote von Visoon gelten am heutigen Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr. Das Joint Venture von Axel Springer und Viacomvermarktet die Sender N24 (ab 18. Januar Welt) und N24 Doku von Axel Springer sowie die Viacom-Sender MTV, Viva, Comedy Central, Nickelodeon und Nicknight und deren Onlineauftritte. Die Angebote zum Black Friday beinhalten unter anderem ein Paket zum Free-TV-Comeback des Musiksenders MTV, Pre-Split und Spot-Pakete für verschiedene Senderkombinationen und eine Vollbelegung aller buchbaren Crawls, also Laufbänder, an einem Tag im Januar bei Welt ab dem 18. Januar. Die Rabatte betragen laut Visoon bis zu 75 Prozent."Mit unserem 'Black Freitag' zünden wir zum Jahresende noch eine echte Sales-Rakete. Wir sind äußerst gespannt, wie die Branche diese Angebote annimmt und wie viele Schnäppchenjäger hier kurzfristig zuschlagen", erklärt Kai Ladwig, CMO Visoon Video Impact.Auch die Hamburger PR-Agentur Straub & Straub springt auf den Black-Friday-Zug auf: "Die US-amerikanische Tradition des Black Friday ist schon vor einigen Jahren zu uns nach Deutschland geschwappt", erklärt Stefan Suhr, "Head of Black Friday" bei Straub & Straub (vormals Straub & Linardatos). "Wir nehmen diesen Impuls auf und machen unseren zukünftigen Kunden ein unvergleichliches Angebot." Neukunden, die am heutigen Freitag zwischen 10 und 15 Uhr Leistungen buchen, bekommen einen Nachlass von 30 Prozent . dh