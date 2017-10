"Binge Racing" Diese Serien schauen deutsche Netflix-Nutzer am schnellsten durch

Binge Watching ist im Zeitalter von Netflix kein neuer Begriff. Von "Binge Racing" - dem schnellstmöglichen Durchschauen ganzer Serien-Staffeln - haben aber sicher die wenigsten gehört. Laut dem Streamingdienst haben bereits 8,4 Millionen Nutzer weltweit ein "Binge Race" durchgeführt. Zudem gibt Netflix bekannt, welche Serien sich die Abonnenten am schnellsten reinziehen.

Die Top 20 der beliebtesten Binge-Race-Serien in Deutschland (in Klammern: Globale Position)

1. Gilmore Girls: Ein neues Jahr (1) 2. The Seven Deadly Sins (4) 3. Marvel's The Defenders (3) 4. Sherlock (-) 5. Santa Clarita Diet (6) 6. Fuller House (2) 7. Orphan Black (-) 8. The Ranch (5) 9. Atypical (12) 10. Friends from College (11) 11. Lovesick (-) 12. You Me Her (-) 13. Stranger Things (10) 14. F is for Family (8) 15. The Last Kingdom (-) 16. Frontier (-) 17. Chewing Gum (-) 18. Dirk Gently’s Holistische Detektei (-) 19. Orange is the New Black (9) 20. Love (17)

Die Top 20 der Binge-Race-Länder

1. Kanada 2. USA 3. Dänemark 4. Finnland 5. Norwegen 6. Deutschland 7. Mexiko 8. Australien 9. Schweden 10. Brasilien 11. Irland 12. Großbritannien 13. Frankreich 14. Neuseeland 15. Peru 16. Niederlande 17. Chile 18. Portugal 19. Italien 20. Vereinigte Arabische Emirate

Das Binge Watching ist ein Phänomen des digitalen Medienkonsums. Angebote wie Netflix und Amazon Video haben durch das Bereitstellen ganzer Staffeln auf einen Schlag die Art und Weise verändert, wie Serienformate geschaut werden. Und die "Binge Racer" gehören dabei zu den extremsten Binge Watchern. Sie streamen eine Staffel oder gar eine ganze Serie innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung durch."Es ist ein besonderes Erlebnis, eine Geschichte als Erster zu beenden. Sei es auf der letzten Seite eines Buches oder in den letzten Minuten einer Lieblingsshow", erklärt, Vice President Original Series bei dem Unternehmen. "Netflix ermöglicht es dir, deine Serie so zu schauen, wie du es möchtest und es gibt für uns nichts Schöneres als zu sehen, wie eine Serie unsere Mitglieder bindet und ihre Leidenschaft fürs Schauen entzündet."Das "Binge Racing" hat laut Angaben von Netflix dabei schon einige bemerkenswerte Rekorde zu Tage gefördert: So haben insgesamt fünf Abonnenten in den USA alle fünf Staffeln des Polit-Eposan einem Tag durchgestreamt. In Deutschland hat ein Nutzer bereits 13 verschiedene Shows "gebingeraced". Die Serie, die sowohl hierzulande als auch weltweit am schnellsten konsumiert wird, ist die Neuauflage vonaus dem vergangenen Jahr (siehe Tabelle oben).Den Kanadiern hat "Binge Racing" es besonders angetan: In keinem anderen Land werden Serien so schnell gestreamt. Auf den Plätzen zwei und drei liegen die USA und Dänemark, Deutschland liegt auf Rang sechs. tt