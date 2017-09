Bild, Welt & Co. Diese Manager leiten künftig das Printgeschäft von Axel Springer

Christian Nienhaus, Geschäftsführer des neu geschaffenen Verlagsbereichs Print von Axel Springer, hat seine Mannschaft beisammen: Knapp eine Woche nach der Bekanntgabe der neuen Verlagsstruktur mit getrennten Bereichen für Print und Digital steht auch die Besetzung der zweiten Managementebene im Verlagsbereich Print.

Die wichtigsten Neuerungen: Direkter Nachfolger von Christian Nienhaus als Vorsitzender der Geschäftsführung des Vermarkters Media Impact wird. Der 54-Jährige ist derzeit Verlagsgeschäftsführer Auto-, Computer- und Sport-Gruppe. Dessen bisherigen Verantwortungsbereich übernimmt als Verlagsleiter, 50, derzeit Managing Director Bild Print und Geschäftsführer der B.Z., 39, derzeit Managing Director Bild am Sonntag, wird ab Oktober als Verlagsleiterin gesamtverantwortlich für die gedruckten Bild-Angebote inklusive der B.Z. sein und bekleidet damit eine der wichtigsten Positionen im Verantwortungsbereich von Christian Nienhaus. Die Zuständigkeit für die regionale Anzeigenvermarktung wechselt ebenfalls in ihren Bereich., 49, übernimmt künftig als Verlagsleiterin die Verantwortung für die gedruckten Angebote der Welt-Gruppe. Darüber hinaus leitet sie weiterhin die Zeitschriften des Axel Springer Mediahouse Berlin., 53, wird als Geschäftsführer von Sales Impact und Newspaper Impact weiterhin die Vertriebsorganisationen von Axel Springer leiten., 51, derzeit Chief Operating Officer des Vorstandsbereichs von Jan Bayer, übernimmt künftig als Chief Financial Officer übergreifend die Verantwortung der kaufmännischen, Finanz- und Herstellungsthemen für den neuen Verlagsbereich., 57, bleibt als Werkleiter zuständig für die Druckereien von Axel Springer., 49, derzeit Leiter Marketing Services & Media Innovation bei Media Impact, wird künftig übergreifend die Marketing-Aktivitäten für alle Printangebote in Deutschland koordinieren."Erfolgreiche Ideen entstehen immer dann, wenn die besten Köpfe zu einem Thema zusammenkommen und alle getrieben sind von der Leidenschaft für das Produkt", erklärt Geschäftsführer Christian Nienhaus. "Im Verlagsbereich Print eint uns die Liebe zu gedruckten Zeitungen und Zeitschriften, die wir mit Kreativität und Engagement am Markt behaupten wollen. Ich freue mich sehr darauf, künftig gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen alles dafür zu geben, dass unsere Marken auch auf Papier noch lange so erfolgreich sind." Die Besetzung des Verlagsbereichs von Digital-Geschäftsführerin