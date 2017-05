Big Data P7S1 verknüpft Daten von Sendern, Websites und E-Commerce-Angeboten

P7S1- Manager Sabine Eckhardt und Christoph Wahl Foto: Martin Hangen

Pro Sieben Sat 1 verknüpft im großen Stil die Daten der Sender, der hauseigenen Websites und der E-Commerce-Angebote. Der Konzern will so granularere Informationen über Nutzer und Zuschauer gewinnen und diese unter anderem in der Vermarktung nutzen. Die Aufgabe, die Daten zu bündeln, liegt im Verantwortungsbereich von Christof Wahl, Vorstand Digital Entertainment von Pro Sieben Sat 1. "Die Zukunft von Medienunternehmen bestimmen drei Faktoren: Reichweite, Umfeld-Qualität und Daten", sagt Wahl im Interview mit HORIZONT. Deshalb habe der Konzern eine gruppenweite Initiative gestartet, die aus "Big Data Smart Data schaffen soll".