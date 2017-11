Quartalszahlen Bertelsmann macht in neun Monaten fast 700 Millionen Euro Gewinn

Bertelsmann bleibt auf Wachstumskurs. Der Umsatz des Medienkonzerns stieg im 3. Quartal um 1,3 Prozent auf 12,1 Milliarden Euro. Vor allem die strategischen Wachstumsbereiche trugen zu dem höheren Umsatz bei.

RTL

Group

Das

RTL

-Management erhöhte daraufhin die Gewinnprognose für das laufende Jahr und geht jetzt nicht mehr von einem stagnierenden, sondern von einem leicht steigenden operativen Gewinn aus. dh/dpa

So wuchsen die Digitalaktivitäten bei der Cashcow von Bertelsmann, der RTL Group, um rund 30 Prozent auf 560 Millionen Euro. Der Musikverlag BMG wuchs um 29 Prozent, die Bertelsmann Education Group konnte ihren Umsatz sogar um 38 Prozent steigern. Insgesamt erhöhte sich der Umsatzanteil der von Bertelsmann definierten strategische Wachtumsbereiche von 29 Prozent im Vorjahreszeitraum auf 32 Prozent.Der Gewinn der Gütersloher erhöhte sich in den ersten neun Monaten im Vorjahresvergleich um 6,4 Prozent auf 694 Millionen Euro. Beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) vermeldete Bertelsmann am Donnerstag mit 1,64 Milliarden Euro einen Rekordwert. Der Umsatz stieg leicht auf 12,1 Milliarden Euro. Größter Treiber bleibt das Sendergeschäft derin den Kernmärkten Deutschland und Frankreich. Der Umsatz im dritten Quartal fiel hier mit einem Plus von 1,5 Prozent auf 1,37 Milliarden Euro höher aus als erwartet.